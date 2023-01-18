В парламенте Литвы пробивает дорогу новый порядок: политики высшего звена без проблем смогут получить секретные записи разговоров

Планы в связи с изменением этого закона в парламенте появились два года назад. Соответствующую рабочую группу спикер Виктория Чмилите-Нильсен утвердила в марте 2021 года. В ее состав вошли не только депутаты, но и представители судов, прокуратуры, разные юристы. Проект парламент одобрил в первом чтении, сейчас его совершенствует Комитет по праву и правопорядку (КПП).

Авторы поправок акцентируют, что поправки укрепят защиту прав человека. Одно из значимых изменений - после принятия поправок действия разведки будут санкционировать только окружные суды, а их решения можно будет обжаловать в Литовском апелляционном суде.

Однако особенно не говорят о том, что авторы поправок решили предоставить президенту, спикеру и премьер-министру возможность с большей легкостью получать данные криминальной разведки.

По действующему сейчас регламенту, в одинаковом порядке информацию получают, как руководители страной, так и ведомства, осуществляющие разведку или контроль над ней. Все они получают информацию "при наличии мотивированной письменной заявке, если им для принятия решений или выполнения функций не достаточно представленной для ознакомления обобщенной информации, подготовленной на основе информации криминальной разведки". Т.е. сейчас главы страны получают только ту информацию, которая им нужна для решения конкретных вопросов, если для этого не хватает предоставленной обобщенной информации, они получают справки, а не конкретные распечатки бесед или другие данные слежки.

В поправках отдельно оговаривается порядок получения такой информации главами страны. Сначала предлагалось разрешить получение любой информации, полученной криминальной разведкой. Однако позже, после обсуждения вопроса КПП, появилось условие, что такая информация предоставляется "при наличии мотивированной письменной заявки".

Ведомства, контролирующие криминальную разведку, будут получать такую информацию, если для выполнения функций и принятия решений им не хватает обобщенных данных.

Такие изменения понравились не всем. По данным Delfi, КПП получил оценку литовской адвокатуры, в ней сказано, что главы страны должны получать лишь обобщенную информацию криминальной разведки и только тогда, когда это необходимо с учетом выполняемых ими функций - например, при назначении некоторых должностных лиц требуется информация о них.

Шедбарас сказал Delfi, что позиция адвокатов ему кажется странной. По его мнению, президент, возглавляющий Совет обороны, должен иметь доступ к информации криминальной разведки. Он напомнил, что за неправильное использование информации грозит ответственность.

"Но непорядок, если главы страны не знают, что делается в государстве", – убежден Шедбарас.

Он обратил внимание на то, что для получения подробной информации главы страны должны письменно мотивировать свою просьбу.

На вопрос, не будут ли руководители, которые являются политиками, злоупотреблять такой возможностью, связанной с получением информации, Шедбарас подчеркнул, что в парламентскую комиссию по контролю за криминальной разведкой входят одни политики.

"Они не смогли бы выполнять свои функции, если бы не получали необходимую информацию, когда им это нужно. По принципу "необходимо знать", – подчеркнул он.