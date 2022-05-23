В парламенте Литвы начинается Всемирный конгресс литваков

"Этот Всемирный конгресс литваков проходит в разгар агрессии в Украине, когда горячка войны сотрясает весь регион, который важен и для Литвы, исторической и современной, для всего мира культуры идиш", - сказала спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, под патронажем которой проводится конгресс.
"Перед лицом слепой жестокости и насилия важно постоянно подчеркивать человечность, сострадание, вечные духовные ценности, в которых всегда черпала силу литвакская традиция. Это особенно актуально сейчас, когда в Восточной Европе снова поднимает голову агрессивный, имперский антисемитизм, искажающий исторические факты и манипулирующий чувствами людей. Мы должны противостоять этому", - отметила глава парламента.
Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски говорит, что этот конгресс посылает сигнал о том, что у еврейства в Литве есть не только прошлое.
"В эти дни мы приглашаем вас к открытому разговору о будущем культуры литваков и о том, как важно передать ее поколениям наших детей и внуков. Я уверена, что Литовское государство также заинтересовано в том, чтобы все литваки мира чувствовали себя на родной земле предков как дома", - сказала Куклянски.
В Сейме также откроется выставка "Летопись культуры литваков XXI века".
Во время конференции, открывающей конгресс, запланированы доклады и дискуссии по вопросам борьбы с антисемитизмом, истории литваков, просвещения и на другие темы.
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