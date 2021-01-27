В парламенте Литвы – массовое повышение зарплат

Парламентская канцелярия массово принимает заявления новых работников с просьбой увеличить коэффициент должностной зарплаты, т.е. зарплаты.

По предварительным подсчетам, зарплаты некоторых служащих увеличатся на несколько сот евро в месяц.

6 и 20 января правление парламента упразднило свои прежние решения об установке зарплат служащим: советникам, помощникам депутатов, секретарям фракций, советникам вице-спикеров и лидерам оппозиции.

После этого появилась возможность повысить зарплаты. Например, зарплата помощника вице-спикера была 2478, а сейчас может составлять 3186 евро "на бумаге". Зарплата секретаря фракции может увеличиться с 1469 до 2389 евро.

Пресс-служба парламента отмечает, что уже поступают заявки на пересчет зарплат. За две недели поступили 134 таких заявки.

"В заявлениях чаще всего просят увеличить зарплату до максимально возможного коэффициента – 12", – сказано в сообщении парламента.

Кроме того, по новым правилам, помощники депутатов могут работать на 1,5 ставки, такой возможностью воспользовались больше 100 человек.

По подсчетам парламентской канцелярии, на это повышение зарплат в этом году потребуется 2 млн. евро. За повышение фонда зарплат в декабре прошлого года голосовали и правящие, и оппозиция.

После голосования премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что, наверное, такого цинизма в этой стране еще не видели.