В парламенте – инициатива по запрету на продажу алкоголя 1 сентября: запрет смогут перенести на ближайший рабочий день

6 апреля такие поправки намерен представить депутат от фракции Движения либералов Андрюс Багдонас.

По мнению депутата, бессмысленно запрещать продажу 1 сентября, если этот день выпадает на выходные.

"Когда 1 сентября выпадает на выходные дни, большая часть школ переносит праздник на ближайший рабочий день. В результате алкоголь не продают не в первый день нового учебного года, а в календарный день 1 сентября", – сказал Багдонас.

По действующим законам, в Литве алкоголь не продают 1 сентября. Закон не предполагает перенос этого запрета на другой день.