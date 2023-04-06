В парламенте – инициатива по запрету на продажу алкоголя 1 сентября: запрет смогут перенести на ближайший рабочий день

6 апреля такие поправки намерен представить депутат от фракции Движения либералов Андрюс Багдонас.
По мнению депутата, бессмысленно запрещать продажу 1 сентября, если этот день выпадает на выходные.
"Когда 1 сентября выпадает на выходные дни, большая часть школ переносит праздник на ближайший рабочий день. В результате алкоголь не продают не в первый день нового учебного года, а в календарный день 1 сентября", – сказал Багдонас.
По действующим законам, в Литве алкоголь не продают 1 сентября. Закон не предполагает перенос этого запрета на другой день.
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