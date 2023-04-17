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Член парламентской фракции Партии труда Ева Качинскайте-Урбонене хочет, чтобы государственная компания Regitra заранее информировала о том, что истекает срок действия техосмотра и страховки. Так, по словам депутата, водители смогут избежать не только административной ответственности, но и финансовых убытков.
В парламенте готовят порядок, который обяжет Regitra информировать водителей об их обязательствах
© DELFI / Karolina Pansevič

Если будут приняты предложенные поправки, то за 5 рабочих дней до истечения срока действия техосмотра водители будут получать смс-сообщение с напоминанием.

"Иногда водители забывают вовремя продлить страховку или пройти техосмотр, это влечет за собой штрафы за административное нарушение и финансовые убытки в случае, если машина без страховки или техосмотра попадет в ДТП. Чтобы этого избежать, предлагаем внести поправки, чтобы Regitra за 5 рабочих дней предупреждала водителей о том, что заканчивается срок действия техосмотра или страховки", – сказала Качинскайте-Урбонене.

Сейчас Regitra информирует водителей только в тех случаях, если страховка и техосмотр заканчиваются, значит, машина не может участвовать в движении.

Депутат предлагает информировать, а не наказывать водителей. Она подчеркнула, что Regitra располагает всей необходимой информацией, поэтому рассылка таких сообщений дополнительных проблем не вызовет.

Депутат предлагает, чтобы соответствующие поправки вступили в силу с начала 2024 года.

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