В парламенте готовят порядок, который обяжет Regitra информировать водителей об их обязательствах

Если будут приняты предложенные поправки, то за 5 рабочих дней до истечения срока действия техосмотра водители будут получать смс-сообщение с напоминанием.

"Иногда водители забывают вовремя продлить страховку или пройти техосмотр, это влечет за собой штрафы за административное нарушение и финансовые убытки в случае, если машина без страховки или техосмотра попадет в ДТП. Чтобы этого избежать, предлагаем внести поправки, чтобы Regitra за 5 рабочих дней предупреждала водителей о том, что заканчивается срок действия техосмотра или страховки", – сказала Качинскайте-Урбонене.

Сейчас Regitra информирует водителей только в тех случаях, если страховка и техосмотр заканчиваются, значит, машина не может участвовать в движении.

Депутат предлагает информировать, а не наказывать водителей. Она подчеркнула, что Regitra располагает всей необходимой информацией, поэтому рассылка таких сообщений дополнительных проблем не вызовет.

Депутат предлагает, чтобы соответствующие поправки вступили в силу с начала 2024 года.