Депутаты сказали журналистам LNK, что в течение некоторого времени не видели Гражулиса. Об этом сказали и Саулюс Сквернялис, и Ремигиюс Жемайтайтис.

"Вторая неделя идет, никто не знает. У фракции нет никакой информации", – сказал Жемайтайтис.

В парламенте об исчезновении Гражулиса уже ходят слухи.

"Говорят, что Пятрас заболел ковидом", – сказал Сквернялис. Такую же версию слышал и консерватор Лауринас Кащюнас.

"В понедельник я заходил в кафе Submarinas, а там сидит стратегический партнер Пятраса. Он спрашивает у меня, точно ли у Гражулиса коронавирус", – рассказал LNK Гентвилас.

В парламенте нет не только самого депутата, но и его помощника Наглиса Путейкиса, вместе с которым он ходил на митинги против вакцинации.

Гражулис заявил, что не будет прививаться, даже тогда, когда в паламенте готовились ввести "паспорт возможностей".

"Тестироваться не буду. Из парламента не уйду, пусть выгоняют", – сказал он 12 августа.

30 августа в передаче KK2 он сказал, что нездоров, охрип.

"Наверное, простыл, много пил холодной воды со льдом", – сказал Гражулис.

Гражулиса и Путейкиса не было и на митинге 10 сентября.

Гражулис с пятницы не был и на заседаниях парламента.

Где он, не знает даже спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен, которая также слышала слухи, будто он болен ковидом. „

С Гражулисом не может связаться и мать его дочери Бируте Навицкайте. Она в последний раз говорила с ним три недели назад.

"Я слышала, что у него корона, но мне все равно. Пусть сидит закрытый, будет тогда спокойнее", – сказала LNK Навицкайте.

Дозвониться до него смогла лишь староста фракции Рита Тамашунене: "Дозвонилась, спросила. Сказал, что должен быть дома, но скоро вернется на заседания".