В парламенте будет представлен проект приравнивания георгиевской ленты и символа Z нацистским и коммунистическим символам

За их распространение, использование на собраниях и других массовых мероприятиях или другого вида демонстрацию будет грозить штраф от 300 до 500 евро. По словам Ошмянскене и депутата Линаса Йонаускаса, в контексте войны России в Украине георгиевская лента и символ Z стали не только символами пропаганды, но и агрессии.
По действующим законам, в Литве запрещается распространение, использование на собраниях и других массовых мероприятиях, демонстрация нацистских и советских флагов, гербов, знаков, униформ с их изображением, а также другую атрибутику с изображением нацистских и коммунистических символов, фотографий и образов лидеров нацистской Германии и коммунистической партии СССР. Запрещено также публичное исполнение гимнов нацистской Германии, СССР и ЛССР.
Депутаты также предлагают увеличить штраф за демонстрацию этой символики с 300 до 500 евро. Сейчас максимальный штраф составляет 300 евро.
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