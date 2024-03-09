В парламент вернулось предложение о декларации связей с Россией и Беларусью

"Мы ознакомились с содержанием, выводами департамента права, похоже, желаемых результатов не будет. Кроме того, нужны деньги, программы, сроки", – сказал Юшка.
"Сейчас проект согласовывают на межведомственном уровне, на весенней сессии мы его обсудим, но сомнительно, что примем. Есть мнение, что его придется отклонить и вернуть инициатору на доработку", – прибавил он.
Юшка заверил, что по оценке специалистов, добиться установленных в законе целей невозможно.
По его словам, это не даст сделать Общий регламент по защите данных.
"В соответствии с выводами Департамента права, мы не достигнем целей проекта, который был одобрен в первом чтении. Это ограничивает Общий регламент по защите данных", – сказал он.
Юшка констатировал, что если это предложение одобрят без изменений, то наибольшая ответственность падет на плечи Государственной комиссии по служебной этике (ГКСЭ).
"Нет фонда для повышения зарплат работников ГКСЭ, не хватает работников, а мы хотим задать им больше работы", - заметил Юшка.
По его словам, этот вопрос обсудят на заседании в первую среду сессии. На его обсуждение планируется пригласить все заинтересованные стороны и представителей Минфина.
Весной прошлого года председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас предложил обязать публичные лица в Литве декларировать связи с Россией и Беларусью. Цель таких действий - побудить этих людей отказаться от бизнес-отношений с данными странами.
Если поправки будут приняты, то лица, декларирующие публичные и личные интересы (политики, служащие, судьи, разведчики, военные, главы государственных и муниципальных компаний и их заместители, др. лица), кроме декларации информации о наличии акций и праве на участие в голосованиях акционеров, влиянии на деятельность юридических лиц, должны будут указывать и информацию о деятельности этих юридических лиц в России или Беларуси, контактах с юридическими и физическими лицами в этих странах.
В действующих законах Литвы таких требований нет.