В парламент вернулось предложение о декларации связей с Россией и Беларусью

"Мы ознакомились с содержанием, выводами департамента права, похоже, желаемых результатов не будет. Кроме того, нужны деньги, программы, сроки", – сказал Юшка.

"Сейчас проект согласовывают на межведомственном уровне, на весенней сессии мы его обсудим, но сомнительно, что примем. Есть мнение, что его придется отклонить и вернуть инициатору на доработку", – прибавил он.

Юшка заверил, что по оценке специалистов, добиться установленных в законе целей невозможно.

По его словам, это не даст сделать Общий регламент по защите данных.

"В соответствии с выводами Департамента права, мы не достигнем целей проекта, который был одобрен в первом чтении. Это ограничивает Общий регламент по защите данных", – сказал он.

Юшка констатировал, что если это предложение одобрят без изменений, то наибольшая ответственность падет на плечи Государственной комиссии по служебной этике (ГКСЭ).