02 июля 2023 г. 08:45

В парке Вингис состоялся фестиваль для опекунов и детей

 
ru.DELFI.lt
Festivalio „Čia gera augti“ akimirkos / Aurimo Šidlausko nuotr.
Festivalio „Čia gera augti“ akimirkos / Aurimo Šidlausko nuotr.

В столичном парке Вингис в субботу собрались больше 4000 опекунов с детьми. На фестиваль приехали президент Гитанас Науседа с супругой Дианой и другие почетные гости, которые веселились вместе с детьми. Это ежегодный фестиваль "Здесь хорошо расти". Его организует Вильнюсский муниципалитет с сетью, объединяющей центры опеки "Дети есть дети" и Государственной службой по защите прав детей и усыновлению.

"В последние несколько лет мы видим немало перемен в системе опеки: опека в учреждениях уходит в небытие, лишившиеся родителей дети попадают в семьи или общины. Появились "дежурные" опекуны, во всех муниципалитетах действуют центры опеки, предоставляющие услуги опекунам, приемным родителям, детям, которых они воспитывают. И это лишь часть перемен. Благодарю всех опекунов, дежурных опекунов и приемных родителей за вашу благородную миссию, за принятие в семьи лишившихся опеки детей", – сказала на открытии праздника министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Символом фестиваля в этом году было железное сердце и сердечная пыль - любовь и доброта, которые помогают ему раскрыться. Эту пыль "рассеивали" в субботу во время фестиваля.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии