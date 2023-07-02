В парке Вингис состоялся фестиваль для опекунов и детей

"В последние несколько лет мы видим немало перемен в системе опеки: опека в учреждениях уходит в небытие, лишившиеся родителей дети попадают в семьи или общины. Появились "дежурные" опекуны, во всех муниципалитетах действуют центры опеки, предоставляющие услуги опекунам, приемным родителям, детям, которых они воспитывают. И это лишь часть перемен. Благодарю всех опекунов, дежурных опекунов и приемных родителей за вашу благородную миссию, за принятие в семьи лишившихся опеки детей", – сказала на открытии праздника министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.