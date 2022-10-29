В парке Вингис состоится театрализованный забег Zombie Run

Этот театрализованный забег пройдет по темным дорожкам парка.
Протяженность трассы 3,5 км. Это будет развлекательное мероприятие для всех, включая детей и стариков. Трое лидеров забега получат призы компании GymON.
"Цель забега Zombie Run - дать людям заряд положительных эмоций. Мы готовим точки притяжения, в которых можно будет увидеть необычные вещи. Мы хотим, чтобы в забеге участвовало как можно больше людей, поэтому трасса будет недлинной", – сказал глава компании ExtremeDelight.lt Мантас Палёкас.
Этот забег состоится в преддверии Хэллоуина. В США в этот праздник ежегодно проводят забеги Zombie или Helloween. В них участвуют люди в костюмах страшных персонажей. Надеются, что и в Вильнюсе участники принарядятся к празднику.
"Это будет театрализованный забег, поэтому люди могут надеть костюмы, сделать грим. Хочется, чтобы люди украсили собой парк и сами казались мифическими существами", – сказал Палёкас.
С 16 ч. в центре парка Вингис состоится ярмарка тыкв. Организаторы приглашают всех желающих принести свои творения, будут выбирать самые красивые. Троих победителей ждут призы.
Забег школьников и детей начнется в 18 часов. Они примут участие в забеге бесплатно. С 19 ч. начнется основной старт. На мероприятии будет звучать музыка, за музыкальное сопровождение будет отвечать диджей DJ Mamania.
Уникальные подарки партнеров получат все участники забега.
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