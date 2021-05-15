В парке Вингис прошли мероприятия "Большого марша в защиту семей"

Во время выступлений со сцены к собравшимся обращались разные активисты, которые призывали защищать традиционную семью, противиться ратификации Стамбульской конвенции. Участников акции призывали собраться у парламента, когда там будут обсуждать закон о партнерстве. После того как один из спикеров со сцены заявил, что "с понедельника правительство должно уйти в отставку", звучали аплодисменты.

Организаторы акции показали на экране выступление президента Литвы Гитанаса Науседы по случаю Международного дня семьи.

По его словам, власти должны слышать мнение жителей.

"Люди из разных уголков Литвы сегодня собираются в Вильнюсе, поскольку хотят говорить о том, что их волнует – о семье, о помощи ей. Признаюсь, мы мало сделали для блага семей. Да, у нас есть "детские" деньги, однократные пособия, мы шире открываем возможности обучения для детей из бедных семей. Но молодые семье сталкиваются с серьезными проблемами - им сложно сочетать семью, воспитание детей с работой, особенно, когда пандемия истощила наше терпение и силы. Государство должно им помочь!", – сказал Науседа.

Как сказал Delfi один из участников митинга, традиционные семьи заставляют стать другими.

"Мы не вмешиваемся в их жизнь, но они не должны залезать нам на голову", – сказал мужчина из Шакяй. По его словам, власти могут получить референдум. Правда, за что или против чего, он не сказал.

"Мы рады, что Литва пробуждается, высказывает свое мнение", – вторила ему другая участница митинга, приехавшая из Каунаса. По ее словам, властям не хватает человечности.

Другая женщина также была возущена политикой властей.

"Мне второй коммунизм не нужен, я пенсионерка, я не хочу еще раз ждать светлое будущее, я уже была в этой системе. Я вижу, что близится новая эра коммунизма, иначе – неофашизма или еще как. Мне такая идеология не нравится, все эти демократические свободы, которые у нас были, исчезли благодаря правительству", – возмущалась женщина из Клайпеды, заметив, что власти лишают ее права выбора.

"Я веду здоровый образ жизни, никогда не болела, я сейчас ем одуванчики. Зачем мне "паспорт возможностей", я не могу сидеть на улице, я хочу заходить, куда хочу, не могу сейчас общаться с друзьями, у которых нет паспорта. Где моя свобода? Нас воспитывали иначе", – сказала клайпедчанка.

Мужчина заявил, что он за семью: "Я уважаю мнение каждого человека. Одни прививаются, другие нет, одни делают это ради паспорта, другие - нет. Я не хочу вносить раздор в народ, хочу, чтобы он объединился".

На вопрос, почему он против объединения с представителями ЛГБТ, он сказал, что надо провести черту и обо всем говорить публично.

"Я могу с ними общаться, говорить, но я не хочу, чтобы это как-то навязывали, как моду. Это люди с какими-то расстройствами, еще чем-то. Об этом надо говорить", – сказал каунасец.

Далеко не все участники акции общались с журналистами. Некоторые заявляли, что хотят защитить традиционную семью - мужчину и женщину.





Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Elta, что колонна примерно из 3000 автомобилей добралась до столицы Литвы. Жители столицы встречают участников марша, стоя на мосту, размахивая флагами.

В парк Вингис участники марша были доставлены на автобусах.

"Они оставят машины у въезда в столицу, пересядут в автобусы, которые доставят их на мероприятие, сама колонна в город не поедет", – сказал Матонис.

По его словам, по пути в Вильнюс были зафиксированы три ДТП. Одно около Клайпеды и два около Каунаса.

Матонис сказал, что полиция следит за порядком во всей столице.

Между тем в парке Вингис идет подготовка к финальному акценту марша, готовят сцену, собираются люди и сотрудники полиции.

Колонна автомобилей с национальной атрибутикой и символами мероприятия утром выехала из Клайпеды, по пути к колонне присоединяются участники акции из других городов страны.

Колонну участников в Каунасе приветствовали самолеты пилотажной группы ANBO, одним из самолетов управлял Роландас Паксас. Он пролетел над магистралью Каунас-Вильнюс в знак поддержки участников марша.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис информировал, что сейчас со всех округов съехалось 1800 автомобилей. В Каунасе их около 100, в Паневежисе – 300. Пресс-сектретарь Алитусской полиции сказала, что из города выехали 119 автомобилей, автобус и 20 мотоциклистов. Полиция Мариямполе сообщила о 216 автомобилях, 2 автобусах и 61 мотоцикле (всего выехали 639 человек).

Сборы в Каунасе

В городке сельхозакадемии университета им. Витаутаsa Великого под Каунасом собралось около 50 автомобилей. Автомобили украшены флагами разных городов страны, атрибутикой марша в защиту семей.

Волонтеры регулируют движение на стоянке, дежурят два экипажа полиции. Атмосфера спокойная, многие люди едут в Вильнюс с детьми, участников, у которых нет своих автомобилей, ждут два автобуса.

В Клайпеде пресс-секретарь полиции Андромеда Грауслене сказала Delfi, что из портового города выехали 200 автомобилей, из Плунге – 75, из Гаргждай – 50, из Кретинги – 72, из Паланги – 15, из Скуосаса – 7.

По ее словам, собравшиеся вели себя дисциплинировано, были настроены мирно. Люди соблюдали дистанцию, выполняли требования полиции.

Однако без инцидентов не обошлось. Когда колонна ехала по магистрали Клайпеда-Вильнюс, у Вежайчай, произошло ДТП. По предварительным данным, около 9.25 ч. сообщили о столкновении 4 автомобилей. Люди в ДТП не пострадали.

Участники марша выступают против Стамбульской конвенции и других инициатив, по их мнению, направленных против традиционных семей. Организаторы марша утверждают, что они выступают против инициатив правящего большинства, которые нарушают Конституцию ЛР. По их словам, эти инициативы противоречат Конституции, которая дает родителям право воспитывать детей в рамках своих убеждений.

Инициатор марша бывший представитель "Порядка и справедливости" Раймондас Гринявичюс, в числе организаторов есть юморист Артурас Орлаускас, член Национального объединения Альгимантас Рустейка, руководитель сайта infa.lt Арвидас Даунис.



15 мая в Литве состоятся три акции против Марша в защиту семей. Эту информацию порталу Delfi подтвердил заместитель директора Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас.

По его словам, выданы три разрешения. Два на проведение акции на поляне в районе Жверинаса, у пешеходного моста в парк Вингис. Одно разрешение выдано на 5 человек, второе – на 25 человек. Третье разрешение выдано на проведение акции с участием до 100 человек. Она состоится у Белого моста. Все акции состоятся в то же время, что и мероприятия Марша в защиту семей.

Бужинскас сказал, что за разрешениями обращались физические лица. Акции проводятся в пику Маршу семей. По данным BNS, организатор одного из антимитингов Олег Шураев.

В пятницу после обеда состоялась пресс-конференция, на которой генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что полиция готова к этому мероприятию.

"Главный момент – полиция вместе с социальными партнерами определилась в вопросе завтрашних мероприятий. Будет не только основное мероприятие, но и еще два других. Полиция готовится ко всем трем 3 мероприятиям. Основной момент – полиция готова прийти на помощь людям, которые отправятся на мероприятия", – сказал Пожела, выразив надежду на то, что неприятных инцидентов удастся избежать.

По его словам, будут работать полицейские в форме и без, конная полиция и кинологи с собаками.

Полиция не будет сопровождать колонну машин, многочисленные экипажи полиции будут работать на дорогах. Генкомиссар сказал, что никакого концерта не может быть - только исполнение песен между выступлениями.

"Если полиция заметит, что этот порядок нарушают, то сможет предпринять некоторые меры – предупредить организаторов и т.д.", – сказал Пожела.

Он напомнил, что поездки надо планировать с запасом времени, поскольку на дороге A1 возможны заторы. На помощь полиции прибудет и вертолет СОГГ.

Пожела напомнил, что действует карантин, поэтому полиция будет следить за соблюдением действующих карантинных ограничений. Он упомянул, что полиция может просить водителей показать, что у них есть в машинах. Глава ГКП Вильнюсского округа Саулюс Гагас напомнил, что поток машин в Вильнюсе в субботу будет очень большим. Из тактических соображений их количество дежурных экипажей не будет упоминаться. Уже сейчас понятно, что в мероприятии примет участие больше людей, чем планируется.

Вильнюсский муниципалитет сообщил, что в субботу планируют временные ограничения движения.

с 8 до 22 ч. 15 мая 2021 г. будет запрещено движение автомобилей в парке Вингис со стороны ул. Гележинё Вилко до эстрады;

с 8 до 22 ч. 15 мая 2021 г. на ул. Мишкининку, Эйгулю, Электринес, Гирайтес и Бирутес движение будет односторонним;

с 20 ч. 14 мая по 22 ч. 15 мая 2021 г. на следующих парковках можно оставлять машины только со специальными разрешениями:

около парка Вингис, около Вильнюсского похоронного бюро,

на ул. Лепкальнё,

рядом с парламентом,

около арены Avia Solutions Group (ул. Озо, 14) и

у Forum palace,на части ул. А.Гоштауто от Жверинского моста до виадука на ул. Гележинё Вилко.

Вниманию пассажиров общественного транспорта – 15 мая возможны сбои в расписании городского транспорта. Особенно это касается автобусов и троллейбусов, которые курсируют около парка Вингис по проспекту Саванорю – 4, 6, 12, 16, 18 троллейбусов и 2G, 21, 22, 23, 29, 54, 56, 200 автобусов.