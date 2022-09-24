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В субботу активисты провели акцию протеста у входа в парк Вингис. Цель акции - обратить внимание на отрицательное влияние фейерверков и призвать к уменьшению их использования. Организаторы отмечают, что хотят призвать литовские города и их руководство отказаться от фейерверков во время праздников и просвещать жителей, чтобы они также использовали фейерверки как можно меньше.
Protesto akcija „Fejerverkai? Ačiū, NE!”
Protesto akcija „Fejerverkai? Ačiū, NE!”
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Мы убеждены, что столица должна стать положительным примером и не создавать условия для проведения таких мероприятий как Вильнюсский фестиваль фейерверков, который состоится в парке Вингис в тот же день, что и акция протеста", – сказано в сообщении организаторов.

По словам активистов, массовое использование пиротехники приводит к загрязнению воздуха, почвы и воды, а шум наносит вред домашним и диким животным, пугает детей, больных людей и беженцев из Украины.

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