В парке Вингис отмечают Международный день трудящихся и День матери

Мероприятие пройдет недалеко от пешеходного моста, ведущего в район Жверинас. Участников призывают поделиться о том, как они сочетают трудовую деятельность и бытовые хлопоты.

"Мы должны подумать и о матерях из Украины. Во время войны на плечах у женщин ноша бывает еще больше. Они бегут от войны, работают, заботятся о детях и пожилых близких. А кто позаботиться о них?" – сказано в сообщении.



По данным профсоюзов, женщины в Литве по-прежнему делают много "невидимой работы" – заботятся о детях и стариках, готовят, убирают дома, стирают, гладят, моют.

Это они делают бесплатно, а из-за ухода за детьми и бытовых работ женщины часто надолго выпадают с рынка труда, выбирают работу не в полный рабочий день. Это не дает им делать карьеру, в результате они получают маленькие пенсии и социальные гарантии.

По данным ЛКП, в Литве в отпуск по уходу за детьми уходят 76% женщин и 24% мужчин.



По данным "Евростата", 79% женщин сказали, что на них лежит весь быт, в числе респондентов мужчин таких было всего 29%.

В Литве половина женщин-пенсионерок живут на грани нищеты, а разница в пенсиях мужчин и женщин составляет 16,7%.

В 2019 году зарплаты женщин в Литве были на 12,4% меньше, чем у мужчин. В среднем в ЕС этот показатель составляет 14,1%.



После дискуссии в парке Вингис ожидается развлекательная часть – состоится игра, будет играть живая музыка.

На гриле можно будет жарить принесенные продукты и устроить пикник.