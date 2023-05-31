В парке на железной дороге не будет возможности войти в старые поезда

Осенью желающие могли войти в вагоны стоящих там поездов, побывать в "вагоне-ресторане". Такие поезда в Литве уже не курсируют, поэтому это развлечение было популярным среди посетителей парка на рельсах. Однако весной 2023 года входы в вагоны были закрыты и огорожены "стоп-лентой".

"Для обеспечения безопасности посетителей и самих экспонатов, посетить эти объекты можно будет только во время мероприятий "ЛЖД" и во время занятий, которые организует Музей железной дороги", – сказала представитель АО "ЛЖД" Новиле Валанче.

Уже была такая возможность - внутрь вагонов впускали во время Музейной ночи.

Сам Парк на рельсах жители могут посетить ежедневно с 8 до 22 ч.