В Паневежскую больницу госпитализирован ребенок, в руках у которого загорелась батарея мобильного телефона

Врач Ирма Дребицкене сказала, что в их больнице это первый подобный случай.

"В мире подобные случаи были, но у нас в больнице – это первый такой случай. Малолетний ребенок как-то разобрал телефон (предполагают, что это был аппарат фирмы Apple - iPhone) и у него в руках взорвалась и загорелась батарея. Родители не успели зафиксировать, в какой момент это произошло. Ребенок получил ожог. Состояние ребенка стабильное", – прокомментировала врач, заметив, что родители были рядом и сразу же забрали у ребенка батарею, оказали малышу помощь.

Специалист компании Topis Гедрюс сказал, что батарея могла загореться, если она была старой, раздутой. "Разбирая аппарат ребенок, скорее всего, ткнул в батарею каким-то острым предметом. В результате батарея взорвалась. Пламя должно быть было сильным", – сказал мастер.