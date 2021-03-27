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Врачи Паневежской республиканской больницы оказывают помощь малолетнему ребенку, в руках у которого загорелась батарея мобильного телефона, пишет Jūsų Panevėžys.
В Паневежскую больницу госпитализирован ребенок, в руках у которого загорелась батарея мобильного телефона
© Vida Press

Врач Ирма Дребицкене сказала, что в их больнице это первый подобный случай.

"В мире подобные случаи были, но у нас в больнице – это первый такой случай. Малолетний ребенок как-то разобрал телефон (предполагают, что это был аппарат фирмы Apple - iPhone) и у него в руках взорвалась и загорелась батарея. Родители не успели зафиксировать, в какой момент это произошло. Ребенок получил ожог. Состояние ребенка стабильное", – прокомментировала врач, заметив, что родители были рядом и сразу же забрали у ребенка батарею, оказали малышу помощь.

Специалист компании Topis Гедрюс сказал, что батарея могла загореться, если она была старой, раздутой. "Разбирая аппарат ребенок, скорее всего, ткнул в батарею каким-то острым предметом. В результате батарея взорвалась. Пламя должно быть было сильным", – сказал мастер.

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