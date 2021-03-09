Егерь Науяместиса Антанас Ауглис сначала предположил, что речь идет о ланях, но увидев снимки, сказал: "Нет - это косули".
"Мне не доводилось слышать о двух белых косулях в одном стаде", - удивлялся специалист.
По его словам, эти косули - одногодки, самец и самка. Обоим в мае этого года исполнится год.
"Одно из двух. Или это альбиносы, у них должны быть красные глаза, или просто животные белого цвета", - сказал Ауглис.
"Я никогда не видел белых косуль, видел только чучело белого самца. Ланей белых видел в природе, а косуль - нет, - сказал он. - Со всеми такое бывает, даже лоси белые встречаются. В музее Тадаса Иванаускаса было чучело белого лося. И люди могут быть альбиносами", - сказал егерь.
Он считает, что это брат и сестра - дети одной пары.
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