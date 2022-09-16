В Паневежском районе найдена пропавшая в лесу во вторник пожилая женщина

Напомним, что пожилая женщина 13 сентября уехала на автобусе в лес за клюквой. Больше ее никто не видел. Сначала она еще отвечала на звонки, но потом связь прервалась, видимо батарея телефона разрядилась.

Представитель Паневежского комиссариата полиции Одета Юкнюте сказала Delfi.lt, что 86-летнюю пропавшую нашли в пятницу, 16 сентября, в лесу. Она жива. Ее вынесли из места, где она была найдена. В лес вызвали скорую.

Женщину после 13 ч. нашли полицейские и военные, которые участвовали в поиске.