В Паневежском районе к родам готовят 13-летнюю девочку

По данным портала, роды назначены на март. Подозревают, что недееспособную девочку использовали с 11 лет. В 2020 г. из-за проблем в ее семье обращались в Службу по защите прав ребенка. Тогда просили забрать девочку из семьи и передать опекунам. Однако специалисты тогда решили, что 11-летней девочке в семье опасность не угрожает. Сейчас беременная девочка находится у опекунов.

Представитель Службы по правам детей Паневежского района Лайма Статкявичене признала, что такой случай в районе зафиксирован.

"Можем заверить, что сейчас о девочке заботятся, гарантирована ее физическая и эмоциональная безопасность, предоставляется медицинская помощь, помощь психолога" – сказала она.

По ее словам, беременность несовершеннолетних в нашей стране фиксируют редко, но в масштабах всей страны бывает несколько таких случаев в год.

"Обычно информацию о беременности несовершеннолетних в первую очередь расценивают с точки зрения возможного нарушения прав ребенка. Мы едем в семью, общаемся с родителями, с девочкой, выясняем ситуацию, собираем информацию об отце ребенка. Если отец также несовершеннолетний, начинают расследовать и этот случай возможного нарушения прав", - заметила Статкявичене.

В конкретном случае беременная девочка не могла получить помощь домашних, поскольку ее мать недееспособна. По этой причине девочку передали опекунам. Помощь ей будут оказывать и после рождения ребенка.

Глава Паневежского агентства SOS vaikai Ирма Забулёните сказала, что беременная 13-летняя - редкий случай в Литве. "На моей памяти самой молодой маме было 16 лет. Не доводилось слышать о беременности 13-летней. Нам об этом случае еще не сообщали. Если девочка недееспособная, то ситуация еще сложнее. Недееспособные женщины и девочки легче становятся жертвами сексуального насилия, риск гораздо выше. Это печально, но такое случается", – сожалела она, заметив, что сейчас важно сосредоточится на оказании помощи девочке.

"Важно также оградить ее от дальнейшего использования – сексуального насилия", – сказала Забулёните, которая считает, что этим должна заняться полиция.

Представители Паневежской полиции подтвердили Delfi, что служба по правам детей информировала их о беременной 13-летней. Расследование было начато 29 декабря 2022 года. Расследуют насилие над малолетней.