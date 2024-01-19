В Паневежисе запрещено использование здания театра им. Ю.Милтиниса

Ситуация оказалась интереснее, чем представлено на сайте театра. Якобы в связи с обновлением систем безопасности с февраля театр не будет работать в здании, на деле, зданием нельзя было пользоваться уже с мая 2023 года. Пока репетиции проходят, кассы работают, собирается полный зал зрителей.

"Мы установили недочеты и ждем ответа, когда их устранят. Тогда мы сможем оценить, безопасно ли там находиться людям", – сказал глава отдела присмотра за безопасностью Данас Битинас.

Глава театра категорически отказался общаться с журналистами, с ними беседовал его заместитель. По его словам, сейчас в здании работают рабочие, репетиции проходят в другом месте.

"Мы договорились, что нам разрешат работать, пока поэтапно будут проводить работы", – сказал Донатас Петраковас.

Битинас сказал, что никаких переговоров не было, никакие исключения никто не делал, работать в здании нельзя.