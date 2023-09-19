В Паневежисе – страшная история: мать хвасталась, что избила дочь в туалете магазина

В Паневежисе в последние недели вспоминают об убийстве, которое 12 лет назад было совершено в Шяуляе. Тогда две ученицы Виктория Летувнинкайте и Виктория Вайтекайтите заманили к себе домой одноклассницу 17-летнюю Неду и жестоко убили ее - когда девушка была жива, отрезали ей голову, а тело разрешали на части, а части тела разбросали на пустыре рядом с домом убитой. Часть тела положили в морозилку, намереваясь позже зажарить. Обвиняемых суд приговорил к 20 годам лишения свободы, однако из тюрьмы они вышли через 12 лет. Их перевели в учреждение облегченного режима - молодые женщины могут работать, покидать учреждение, но должны приходить в него ночевать.
Молодые женщины устроились на работу в магазине рядом с этим учреждением, обе они поменяли фамилии. Шум начался, когда выяснилось, что одна из женщин работает кассиром в магазине Iki и может быть связана с преступлениями в отношении ребенка.
Об этом в социальной сети рассказала художница из Паневежиса Клаудия Мацкявичюте. Она сказала, что о насилии над ребенком ей сообщили, когда она поделилась информацией о том, что одна из осужденных работает в магазине.
Мацкявичюте люди знакомые и соседи сообщили, что Летувнинкайте не только работает в магазине, но и живет с молодой женщиной, они воспитывают девочку, дочь этой женщины. Мацкявичюте получила информацию о том, что обе женщины - мать и ее подруга, которая была осуждена за убийство, бьют ребенка. Женщина даже получила аудиозапись - плачущая девочка назвала имена матери и ее подруги, сказала, что ее бьют. Эту запись сделала соседка матери девочки, чья дочь тоже пострадала от матери этой девочки. Полиция уже расследует этот инцидент.
"В выходные мне написала бывшая работодатель матери ребенка, она сказала, что сама слышала, что женщина бьет свою дочь. Она на работе хвасталась, что избила ее в магазинном туалете", – ужасалась Мацкявичюте. Она сказала, что информация была передана в полицию и службу по защите прав детей, но мгновенная реакция на сигнал не последовала.
По ее словам, только после того как история была предана огласке, службы занялись своим делом.
Мацкявичюте сказала, что эта семья должна быть в поле зрения социальных работников. "Девочка не ходит в школу. Ее перевели в другой класс именно потому, что она не посещала уроки. Обо всем этом социальные службы знают, но если бы не публичность, никакие меры не были бы приняты. Если бы повторилась история Матукаса, черное пятно легло бы на репутацию службы по правам детей и полиции", – считает она.
Когда история стала распространятся в социальных сетях, служба по правам детей попросила отозваться тех, кто может передать информацию. Вечером того же дня в семью девочки приехала полиция и специалисты службы по правам детей.
Пресс-секретарь Государственной службы по правам детей Алина Жилинайте сказала, что девочка сейчас находится в безопасном месте у близких.
"Спасибо всем, кто отреагировал и предоставил информацию. Сотрудники службы и полиция уже посетили семью, мы говорим с мамой, с девочкой, оцениваем все обстоятельства. Продолжим работу, предоставим девочке всю необходимую помощь. Расследование проводит и правоохрана, оценивает все обстоятельства", – сказала Жилинайте.
Представитель полиции Одета Юкнюте сказала, что матери (1993 г.р.) девочки вручена повестка, ее подозревают в нанесении девочке физической боли. "Мы не располагаем информацией о ее связях с женщиной, осужденной за убийство", - заметила Юкнюте.
В обществе возникла дискуссия о том, может ли Летувнинкайте, осужденная за жестокое убийство, воспитывать ребенка вместе с другой женщиной.
Департамент тюрем отмечает, что не может комментировать данную ситуацию из-за закона о защите персональных данных. Однако он подчеркнул, что осужденные, которые находятся в колонии открытого типа, могут без ограничений встречаться и общаться с другими людьми, работать, учиться и т.д.
Кроме того, если у такого человека нет взысканий, то раз в неделю он может ездить навещать близких (может отсутствовать не более двух суток).