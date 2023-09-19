В Паневежисе – страшная история: мать хвасталась, что избила дочь в туалете магазина

Об этом в социальной сети рассказала художница из Паневежиса Клаудия Мацкявичюте. Она сказала, что о насилии над ребенком ей сообщили, когда она поделилась информацией о том, что одна из осужденных работает в магазине.

Молодые женщины устроились на работу в магазине рядом с этим учреждением, обе они поменяли фамилии. Шум начался, когда выяснилось, что одна из женщин работает кассиром в магазине Iki и может быть связана с преступлениями в отношении ребенка.

В Паневежисе в последние недели вспоминают об убийстве, которое 12 лет назад было совершено в Шяуляе. Тогда две ученицы Виктория Летувнинкайте и Виктория Вайтекайтите заманили к себе домой одноклассницу 17-летнюю Неду и жестоко убили ее - когда девушка была жива, отрезали ей голову, а тело разрешали на части, а части тела разбросали на пустыре рядом с домом убитой. Часть тела положили в морозилку, намереваясь позже зажарить. Обвиняемых суд приговорил к 20 годам лишения свободы, однако из тюрьмы они вышли через 12 лет. Их перевели в учреждение облегченного режима - молодые женщины могут работать, покидать учреждение, но должны приходить в него ночевать.

Мацкявичюте люди знакомые и соседи сообщили, что Летувнинкайте не только работает в магазине, но и живет с молодой женщиной, они воспитывают девочку, дочь этой женщины. Мацкявичюте получила информацию о том, что обе женщины - мать и ее подруга, которая была осуждена за убийство, бьют ребенка. Женщина даже получила аудиозапись - плачущая девочка назвала имена матери и ее подруги, сказала, что ее бьют. Эту запись сделала соседка матери девочки, чья дочь тоже пострадала от матери этой девочки. Полиция уже расследует этот инцидент.

"В выходные мне написала бывшая работодатель матери ребенка, она сказала, что сама слышала, что женщина бьет свою дочь. Она на работе хвасталась, что избила ее в магазинном туалете", – ужасалась Мацкявичюте. Она сказала, что информация была передана в полицию и службу по защите прав детей, но мгновенная реакция на сигнал не последовала.

По ее словам, только после того как история была предана огласке, службы занялись своим делом.