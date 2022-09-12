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В минувшие выходные в Паневежисе праздновали 519-летое со дня основания города. В то же время в городе финишировало ралли исторических автомобилей "Дорогами президента Антанаса Сметоны".
Istorinių automobilių ralis
Istorinių automobilių ralis
© Darius Kibirkštis

Победителями 200-километрового ралли стали Андрюс Вайтекунас и Домантас Каминскас, которые управляли легендарным Volkswagen Transporter. Они завоевали главный приз – комплект новой резины Goodyear.

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