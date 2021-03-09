Заместитель главы администрации Паневежского муниципалитета Казимерас Армонавичюс подтвердил, что скорая приезжала к центру вакцинации и реанимировала человека.

"Женщину привили вакциной Pfizer-BioNTech, как положено после вакцинации она 15 минут находилась под присмотром. Вскоре она сказала волонтерам, что ей тяжело дышать, не хватает воздуха. Волонтеры вывели ее на улицу, на чистый воздух. Женщина упала. На место происшествия выехала скорая", – рассказал Армонавичюс.

Врачи скорой реанимировали женщину.

"Причину я не могу назвать", – сказал Армонавичюс.

Директор Паневежской станции скорой помощи Рута Рамошкене сказала: "Женщина 1941 г.р. У нее был установлен кардиостимулятор. Мы знаем ее. Я думаю, вой был стресс. Кроме того, у нее были проблемы со здоровьем. От вакцины точно не могло быть такой быстрой реакции. Врачи скорой помощи все привиты, после первой прививки симптомы мы почувствовали только вечером, если привиты были днем, а температура у некоторых поднялась только на следующий день".