В Паневежисе – скандал с испорченной едой в детском саду

В пайках были просроченные продукты.

"Это раздавали детям, не взрослым. Я считаю, в детском саду не должно быть продуктов, срок годности которых истек", – сказала журналистам LNK мать детсадовца Алёна.

Другая мама сказала, что она велела мужу пойти в детсад повторно и взять новый паек, перед этим проверить срок годности.

Глава Паневежского департамента Государственной продовольственно-ветеринарной службы Жидрунас Вайшвила сказал, что в пайках было замороженное мясо, срок годности которого истек несколько месяцев назад.

"Детям выдали пайки, в которых было замороженное мясо, йогурт, замороженные овощи, другие продукты. Срок годности замороженного мяса истек несколько месяцев назад", – сказал он.

"Я не могу объяснить этот случай, просто не могу", – сказал директор детсада Эдита Тинкунене. Потом объяснение нашлось, но вся вина легла на завхоза.

"Во-первых, это халатность. Ведь такие продукты должны были списать. Это первое, а второе - есть проблемы с поставками, по списку детей 216, а ходят в сад с начала карантина 70–80", – сказала директор.

Как только в саду узнали о просроченных продуктах, сразу же связались с родителями, принесли извинения. Их попросили вернуть продукты и заменили другими.

Однако пакеты вернули лишь несколько детей.

Муниципалитет начал расследование. Признают, что после того как целые группы изолируются, сложно обеспечивать пайки детям.

"Детские сады впервые столкнулись с такой организацией питания – выдают сухие пайки", – сказала LNK представитель муниципалитета Аушра Бурбене.

До сих пор в Паневежисе только нескольким из 30 детских садов удалось избежать изоляции детей дома и выдачи продовольственных пайков.