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Врачам Республиканской паневежской больницы на этой неделе довелось принимать необычные роды – матерью стала 13-летняя девочка, пишет Sekundė.
Подозревают, что отец ребенка – близкий родственник.
Врачи уже взяли образцы на проведение ДНК-анализа, которые должны подтвердить или опровергнуть подозрения правоохраны.
За такое преступление, согласно УК ЛР, грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.
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