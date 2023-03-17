Подозревают, что отец ребенка – близкий родственник.

Врачи уже взяли образцы на проведение ДНК-анализа, которые должны подтвердить или опровергнуть подозрения правоохраны.

За такое преступление, согласно УК ЛР, грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.