aA
В Паневежисе откроется центр регистрации беженцев из Украины, в Вильнюсе центр планируют увеличить, сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

"На сегодняшний день в Литве зарегистрировано 29 000 беженцев из Украины, действует 6 центров регистрации, планируется учреждение большого центра в столице Литвы и нового в Паневежисе", – сказала министр.

Она отметила, что на границе с Польшей проводят превентивную проверку машин, автобусов и микроавтобусов, чтобы пресечь случаи торговли людьми и регулировать потоки пребывающих.

Статьи по теме:
Война в Украине. Удар по жилому дому в Луганской области, погибли дети
Торговцы: три продукта питания подорожают больше всего

"Было решено превентивно проверять автобусы, микроавтобусы из Польши, в которых везут беженцев, чтобы обеспечить превенцию торговли людьми и регулировать потоки, направляющиеся в центры регистрации", – сказала министр.

По словам Билотайте, назначенный Департаментом полиции человек распределяет автобусы, направляя их в один их центров регистрации, чтобы "не было заторов в том или ином муниципалитете".

"Почему мы решили, что нужен такой контроль – потому что часто в автобусах едут дети, группы, которым нужно уделить больше внимания, поэтому нам нужна информация, кто отвечает и куда эти дети или другие лица едут, чтобы наши учреждения успели подготовиться, и мы могли управлять процессами", – сказала министр.

По данным Департамента статистики за среду, в Литве зарегистрировались 28 700 беженцев из Украины, 12 400 из них – несовершеннолетние. Из-за начатой Россией войны Украину покинули 3,5 млн. жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Karolis Kasperas

Slaptasis karas, kuris pakeitė Rusijos istoriją: tikėjęsis greitos pergalės, Kremlius Čečėnijoje patyrė košmarą

Delfi Plius Marc Champion

„Net moderniausi Rusijos tankai pasirodė bejėgiai“: Maskva gali keisti taktiką

Delfi Plius Adam Roževič

Putinas priverstas keisti savo planus: kas įvyko ne taip ir ar Rusija turi planą B

Delfi Plius The Economist

Kaip šiandien atrodo Ukrainos karo ekonomika: išsiskiria trys pagrindiniai poreikiai

Delfi Plius Gyvenimas lysvėje

Šiemet aš auginsiu medžius: kaip nebrangiai įkurdinti kuo daugiau augalijos sodyboje ar kieme

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

„Kroviniai 200“: kas yra tie Ukrainoje likviduoti rusų generolai ir kiti aukštus postus užimantys kariškiai?

Delfi Plius Roma Macijauskaitė

Nuo generalinio direktoriaus iki teisininko – daugiausia dėmesio sulaukė vadovaujančius postus siūlantys darbo skelbimai

Delfi Plius Vladimiras Laučius

Kuodis: tikiuosi, kad karas baigsis, kol visuomenės dar nespės pavargti

Delfi Plius Colin McKerracher

Elektromobilių rinkoje – karo poveikis: stebimi keli scenarijai

Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Rusijos valstybės gynybos gigantei diriguojantis kagėbistas Čemezovas – ištikimybės Putinui simbolis iki gyvos galvos

Delfi Plius Justina Maciūnaitė

Kaip atrodys mūsų namai 2022 metais: ilgai populiarumo viršūnėje buvusios tendencijos tapo atgyvena

Delfi Plius Sniego pilys

Tai, kas buvo kruopščiai slepiama Kremliaus: Putino haremas – meilužės, vaikai ir jų pasakiški turtai

Delfi Plius Aliaksandr Kudrytski

Dramatiškai iš Mariupolio pabėgęs vyras – apie akistatą su rusų kariais: yra kuo juos papirkti

Delfi Plius Laimantas Jonušys

„Invalidas“, „negras“, „čigonas“ ir kiti

Delfi Plius Edita Rouge

Kaip elgtis su „sunkiais“ žmonėmis: santykiai su vienais iš jų yra ypatingi

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

M360 Premium Parengė Jūratė Žuolytė

Laukiniai meno NFT vakarai bei svarbus žingsnis, kurio Lietuvoje tikimasi iš „TikTok“

Статьи по теме:

"Вот такая странная жизнь в оккупации". Как живет Херсон, занятый российскими военными

Херсон — один из городов Украины , захваченных...

Жуткая реальность в Мариуполе: превратившийся в руины город стал ловушкой для российских военных

В Мариуполе, который был окружен в первые дни войны и...

Британия обвинила Кремль в телефонных провокациях против министров

Правительство Великобритании открыто обвинило Россию...

TOP новостей

Война в Украине. Удар по жилому дому в Луганской области, погибли дети

Российская агрессия против Украины продолжается уже...

Специальный эфир Delfi: из Киева - экс-премьер Украины Владимир Гройсман, позиции Израиля и Молдовы - как объяснить? (19)

О положении в Киеве, политической ситуации в Украине...

В Литве предлагается приравнять георгиевскую ленту и символ Z нацистским и коммунистическим символам

Депутаты Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас...

Судьба компании Inter Rao Lietuva повисла на волоске, клиентов компании готовы перенять другие игроки (1)

Будущее поставщика электричества Inter Rao Lietuva в Литве...

Владимир Кара-Мурза: Джордж Оруэлл материализовался в путинской России

Чтобы российское общество смогло найти в себе силы для...