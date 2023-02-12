В Паневежисе люди стояли в очереди за бесплатным молоком

Закупочные цены так снизились, что фермерам стало невыгодно сдавать молоко, поэтому одни просто выливают его в поля, а другие бесплатно раздают людям. Такую акцию 10 февраля в Паневежисе провела фермер из Радвилишкского района Габия Кяунене.
По словам Кяунене, это по крайней мере обратит внимание властей на проблему. В Паневежисе фермер раздала 700 л молока.
"Наше хозяйство уже неделю не сдает молоко скупщикам. Коровы в сутки дают 1,5 т молока. Мы во время акции протеста заметили, что в городах за молоком приходит много людей. Поэтому мы и приехали в Паневежис, узнав, что здесь молоко еще не раздавали", – сказала она порталу JP.
Паневежцы стали собираться у Центрального рынка, где проходила акция, еще до приезда фермера.
Жительница Паневежиса Нийоле сказала, что о раздаче молока ей сообщила соседка.
"Я согласна с фермерами, ситуация сейчас очень сложная. На самом деле, мы видим много бедствующих людей, такими акциями им можно хоть как-то помочь. Призывают фермеров проявить солидарность с обществом", – сказала Нийоле.
Миколас сказал, что это не первая такая акция, в которой он участвует. "Это не первый такой молочный кризис. Помню, не так давно, молоко выливали в поля, его раздавали бесплатно. Говорили о молочном кооперативе. Надо властям как можно скорее решать эту проблему", – заметил он.
Минсельхоз Литвы обещает, что ситуацию будут менять путем изменения законов и средств регулирования.
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