Портал Jūsų Panevėžys сообщает, что в Паневежисе вода в 8.30 ч. прорвала плотину на водохранилище. Поднимается уровень воды в реке Невежис.

После обеда сообщили, что поток воды удалось уменьшить.

"Утечка есть, но уже значительно меньше, стараемся полностью остановить", – сказал вице-мэр Паневежиса Валдемарас Якштас.

По его словам, упал уровень воды и в самом водохранилище, но пока сложно сказать, повлияло ли это на местную флору и фауну, и если повлияло, то как.

"Рядом никто не занимается промышленной деятельностью. Плотина была построена в советское время ради предприятия "Экранас", на котором производили кинескопы, нужно было много воды для охлаждения печей для плавки стекла. Сейчас завода нет, необходимости в воде нет, выясним, повлияла ли авария на растительный и животный мир", – сказал Якштас.

По его словам, это место приобрело рекреационный характер, там оборудованы пляжи, спортплощадки.

Муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела режим ЧС.

"Мы заседали, объявили режим чрезвычайной ситуации из-за аварии и из-за того, что ее устранение потребует больше 24 ч. Режим ЧС будет действовать, пока есть опасность", – сказал BNS Якштас.

По его словам, вызванные в Паневежис эксперты должны осмотреть плотину и представить свои выводы.

"То, что мы остановим воду, не значит, что аварийное состояние будет ликвидировано, оно будет локализовано, все надо восстановить. Причину аварии должны назвать эксперты", – заметил-вице-мэр.

За плотину отвечает компания Panevėžio gatvės. Сейчас ее работники пытаются починить шлюз.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, уровень воды в Невежисе поднялся до 215 см и продолжает расти. Прогнозируют, что вода может затопить низины вдоль Невежиса.

Рудис сказал Delfi, что плотина управляется двумя щитами, один из них вода вырвала, поэтому произошла утечка большого количества воды.

"Сейчас проводят работы, пытаются закрыть образовавшуюся брешь", - сказал он.

За ситуацией на реке следит специальная рабочая группа. "Ведется контроль за повышением уровня воды в реке, всем жителям, которые живут у реки, разослали сообщения с просьбой следить за ситуацией", - продолжил Рудис.

На месте происшествия работают также и пожарные-спасатели - следят за ситуацией, они готовы оказать помощь паневежцам, если это потребуется.