Ученики одной паневежской школы по традиции украсили сквер 13 января цветами незабудок. Такие действия детей возмутили группу взрослых, находившихся в сквере.
По словам председателя Паневежского клуба саюдиса Казиса Грабиса, дети такими действиями унижают историю нашего народа.
"У нас есть полное право приходить на это место и говорить, о чем мы думаем. У нас есть наши убеждения, мы их защищаем. Эти действия детей и педагогов - украшение сквера незабудками – неоправданно и недопустимо. Это не литовские цветы. Это еврейское растение, цветом масонов еще с 1926 года. Незабудки пользовались вниманием и у нацистской, у русской армий.
Когда на нас напали 13 января ночью, напали русские, мы никогда не пошли бы в бой с такими цветами, пытаясь вернуть свободу. Нашими символами была Погоня, триколор и столбы Гедимина. Их сегодня унизили. Мне самому довелось бороться за свободу. Я не позволю унижать наши символы. Это насмешка, за которую надо привлекать к уголовной ответственности", – заявил Грабис.
Напомним, что Грабис - один из поклонников Марша в защиту семей. Он неоднократно во время государственных праздников демонстрировал плакаты со скандальными надписями. Находившиеся в сквере 13 января с Грабисом мужчины и женщины топтали оставленные детьми незабудки.
Организатор мероприятий Паневежской палаты общин Нийоле Кубилюнене сказала, что мероприятие в сквере 13 января было посвящено памяти погибших 32 года назад борцов за свободу.
Как и ежегодно, дети усеяли землю в парке незабудками, которые символизируют мир и честь.
"Очень жалко и обидно, что в Паневежисе еще есть такие страшные люди, которые заявляют о своих убеждениях при детях. Неприятно, ведь дети сделали цветы своими руками, старались, пришли, несмотря на дождь, почтить память погибших. Вместо благодарности их упрекают, им угрожают. Мы были неприятно удивлены такими действиями некоторых жителей Паневежиса", – сказала Кубилюнене.
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