В Панемуне сфотографировали вертолет с военными на тросе

"В Панемуне проходят военные учения", – сообщает каунасец.
В Панемуне (район Каунаса) с 4 по 12 июля можно будет увидеть немало военной техники и военных. Об этом информировал Каунасский муниципалитет.
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Каунасцы фиксируют активность военных в городе. Выяснилось, что в городе количество военных увеличилось в связи с приближением саммита НАТО, пишет Kas vyksta Kaune.
"В Панемуне проходят военные учения", – сообщает каунасец.
В Панемуне (район Каунаса) с 4 по 12 июля можно будет увидеть немало военной техники и военных. Об этом информировал Каунасский муниципалитет.