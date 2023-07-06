06 июля 2023 г. 19:01

В Панемуне сфотографировали вертолет с военными на тросе

 
ru.DELFI.lt
Panemunėje vyksta karinės pratybos
Panemunėje vyksta karinės pratybos
ФОТО: Kas vyksta Kaune

Каунасцы фиксируют активность военных в городе. Выяснилось, что в городе количество военных увеличилось в связи с приближением саммита НАТО, пишет Kas vyksta Kaune.

"В Панемуне проходят военные учения", – сообщает каунасец.

В Панемуне (район Каунаса) с 4 по 12 июля можно будет увидеть немало военной техники и военных. Об этом информировал Каунасский муниципалитет.

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