В память об умерших от передозировки мосты в Вильнюсе подсветят фиолетовым цветом

По данным Департамента контроля над табаком, наркотиками и алкоголем Литвы, в прошлом году в стране зарегистрировано 87 смертей, причины которых были напрямую связаны с употреблением наркотических и психотропных веществ. Средний возраст умерших — 39 лет. За год число этих смертей выросло на 40%.

При этом уровень смертности от передозировки в Литве превышает средний показатель по ЕС примерно в 1,5 раза.

«В странах Балтии употребление новых синтетических опиоидов с чрезвычайно сильными эффектами вызывает все большую обеспокоенность. Многие преждевременные смерти можно предотвратить, если вовремя оказать необходимую помощь. Об этом нужно говорить», — отмечает временная глава ведомства Гражина Белян.

В Международный день распространения информации о передозировке во многих странах мира достопримечательности подсвечивают фиолетовым. В Вильнюсе подсветят мост короля Миндаугаса, Зеленый мост, Белый мост и мост в Жверинасе.