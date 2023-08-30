30 августа 2023 г. 17:36

В память об умерших от передозировки мосты в Вильнюсе подсветят фиолетовым цветом

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ntakd.lrv.lt

31 августа отмечается Международный день распространения информации о передозировке. С 21.00 в этот день мосты в Вильнюсе подсветят фиолетовым в память о тех, кто умер от передозировки наркотическими и психотропными веществами, сообщает Департамент контроля над табаком, наркотиками и алкоголем.

По данным Департамента контроля над табаком, наркотиками и алкоголем Литвы, в прошлом году в стране зарегистрировано 87 смертей, причины которых были напрямую связаны с употреблением наркотических и психотропных веществ. Средний возраст умерших — 39 лет. За год число этих смертей выросло на 40%.

При этом уровень смертности от передозировки в Литве превышает средний показатель по ЕС примерно в 1,5 раза.

«В странах Балтии употребление новых синтетических опиоидов с чрезвычайно сильными эффектами вызывает все большую обеспокоенность. Многие преждевременные смерти можно предотвратить, если вовремя оказать необходимую помощь. Об этом нужно говорить», — отмечает временная глава ведомства Гражина Белян.

В Международный день распространения информации о передозировке во многих странах мира достопримечательности подсвечивают фиолетовым. В Вильнюсе подсветят мост короля Миндаугаса, Зеленый мост, Белый мост и мост в Жверинасе.

Приглашаем жителей Вильнюса и гостей города остановиться и задуматься.

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