В память о погибших за свободу - инсталляция на фасаде Кафедрального собора в Вильнюсе

Вильнюсское городское самоуправление пригласило жителей сказать "Спасибо" защитникам свободы на Кафедральной площади.
13 января 1991 года люди объединились, чтобы отстоять свободу своей страны, они противостояли агрессору, проявив решимость, но не избежали потерь. В ту трагическую ночь около телебашни, здания Литовского комитета радио и телевидения были ранены более тысячи защитников свободы, а 14 убиты: Лорета Асанавичюте, Виргиниюс Друскис, Дарюс Гербутавичюс, Роландас Янкаускас, Римантас Юкнявичюс, Альвидас Канапинскас, Альгимантас Пятрас Каволюкас, Видас Мацюлявичюс, Титас Масюлис, Альвидас Матулка, Аполинарас Юозас Повилайтис, Игнас Шимулёнис, Витаутас Вайткус, позже (в феврале) от полученных травм скончался Витаутас Концевичюс.
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