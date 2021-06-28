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В палатках в Центре регистрации иностранцев в Пабраде сейчас проживают 94 мигранта, также выявлено десять случаев COVID-19 у граждан Ирака.
В палатках в Пабраде проживают 94 мигранта, выявлено 10 случаев COVID-19
© DELFI / Domantas Pipas

В понедельник представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис информировал BNS, что в карантинных палатках живут 34 человека, и 26 мест свободны, в палатках для проживания размещены 60 иностранцев, там 230 свободных мест.

В основных помещениях центра еще 69 свободных мест.

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Иностранцы также размещены в Пограничной школе СОГГЛ в Медининкай, где из 130 мест заполнены почти все. Кроме того, есть возможность расселения на заставах, где также есть свободные места.

По словам представителя СОГГЛ, в последнее время COVID-19 выявлен у семи иракцев, которые были задержаны в Игналинском и Варенском районах.

Эта болезнь выявлена и у трех иракцев, проживавших в основном задании Центра регистрации иностранцев в Пабраде.

"Во всех случаях таких иностранцев переселяют в Абромишскую реабилитационную больницу, и там они находятся до выздоровления. Затем они возвращаются в подразделения СОГГЛ", – пояснил Г. Мишутис.

По данным СОГГЛ, в Литву из Беларуси в этом году пытались попасть почти 600 мигрантов, большинство из них – граждане Ирака, также немалая часть – граждане Ирана, Сирии и Беларуси.

Литовские должностные лица подозревают, что рост потока нелегальных мигрантов является операцией, организованной белорусским режимом.

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