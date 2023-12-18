В Палангу жители Литвы едут на зимние праздники

По традиции, на улице Й.Басанавичюса появилась аллея украшенных елок.

В начале декабря у курзала зажгли огни на праздничной елке (всего ее украшает 12 000 огней).

Растущий с каждым годом поток туристов заставляет подтянуться и предпринимателей – гостиницы подготовили праздничные программы и специальные пакеты со СПА-процедурами.

"Зимний отдых жители в этом году начали планировать заранее. По данным Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов, в конце ноября на курорте на Рождество уже забронировали 60%, а на Новый год – 70% номеров, поэтому тем, кто планирует ехать в Палангу, стоит поспешить", – сказала директор Палангского центра туристической информации Раса Кмитене.