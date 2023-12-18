В Палангу жители Литвы едут на зимние праздники

По традиции, на улице Й.Басанавичюса появилась аллея украшенных елок.
В начале декабря у курзала зажгли огни на праздничной елке (всего ее украшает 12 000 огней).
Растущий с каждым годом поток туристов заставляет подтянуться и предпринимателей – гостиницы подготовили праздничные программы и специальные пакеты со СПА-процедурами.
"Зимний отдых жители в этом году начали планировать заранее. По данным Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов, в конце ноября на курорте на Рождество уже забронировали 60%, а на Новый год – 70% номеров, поэтому тем, кто планирует ехать в Палангу, стоит поспешить", – сказала директор Палангского центра туристической информации Раса Кмитене.
Отдыхающие активно бронируют места на ужины в гостиницах и ресторанах курорта. Приезжих ждет праздничная программа – не только дегустации известных шефов Паланги и всей Литвы, но и выступления Линаса Адомайтиса, Габриэлюса Вагялиса, Нийоле Парейгите, Юстинаса Ярутиса, Мартинаса Каваляускаса, Руты Щёголевайте, группы Biplan и др.
Отдыхающих ждет обширная культурная программа.
26 декабря в храме Вознесения Пр. Девы Марии состоится бесплатный концерт "Палангского оркестра", а 27 декабря на танцевальный вечер пригласит концертный зал курзала.
С Рождества каждый вечер ждут мероприятия в Палангском концертном зале и других местах города.
Новый год по традиции приглашают встретить у палангского пирса. Собравшихся ждут красочные фейерверки.