В Палангу в выходные приехали на отдых дети из Бучи

"Необычные выходные в Паланге – вчера с премьером Ингридой Шимоните мы встретили первых приехавших в Палангу детей из Бучи. Приятно было видеть детские улыбки, угощаться с ними пиццей и запускать в небо символ мира - белых голубей", – писал 2 июля в Facebook Вайткус.
"Поверьте, как хорошо становится на сердце, когда 7–10-летние дети радуются. Когда подумаешь о том, что они пережили и переживают до сих пор, начинаешь понимать, что обычные проблемы - такая мелочь. Это дети лишившиеся родителей, одного из родителей или дети, родители которых ушли на войну. На войну, на которой защищают свободу всей Европы. Искренне желаю, чтобы дети, отдыхающие в Паланге, хотя бы на время забыли об ужасах, которые они видели, отдохнули и порадовались детству", – писал мэр.
Всего в Паланге отдохнут 5 смен детей из Бучи. Здесь их ждет арт-терапия, йога смеха, разные развивающие программы, вечера настольных игры, экскурсии, просмотры фильмов, спортивная деятельность, встречи с детьми из Паланги, другие развлечения.
"Благодарю всех, кто своей работой, идеями, средствами участвовали в организации лагерей для детей из Бучи (...). Благодарю премьера Ингриду Шимоните, которая приехала в Палангу и встретилась с детьми. Быть самим собой приятно и хорошо. Кто может, примите участие в финансировании этих лагерей, переведя деньги на специальный счет центра социальных услуг Паланги (Palangos socialinių paslaugų centrаs) LT647180600003130554, в назначении перевода укажите Stovyklai. СПАСИБО", – писал Вайткус.