В Палангу в выходные приехали на отдых дети из Бучи

"Необычные выходные в Паланге – вчера с премьером Ингридой Шимоните мы встретили первых приехавших в Палангу детей из Бучи. Приятно было видеть детские улыбки, угощаться с ними пиццей и запускать в небо символ мира - белых голубей", – писал 2 июля в Facebook Вайткус.

"Поверьте, как хорошо становится на сердце, когда 7–10-летние дети радуются. Когда подумаешь о том, что они пережили и переживают до сих пор, начинаешь понимать, что обычные проблемы - такая мелочь. Это дети лишившиеся родителей, одного из родителей или дети, родители которых ушли на войну. На войну, на которой защищают свободу всей Европы. Искренне желаю, чтобы дети, отдыхающие в Паланге, хотя бы на время забыли об ужасах, которые они видели, отдохнули и порадовались детству", – писал мэр.