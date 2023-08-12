В Палангу съезжаются отдыхающие: плохой погоды не боятся, потому что есть запасной план

Отдыхающая из Дзукии сказала, что даже на случай дождливой погоды у нее есть план, поэтому отдых не будет испорчен.

"Здесь можно находиться – весело, хорошо, можно погулять у моря, в парках. Погода не бывает плохой, бывает только неподходящая одежда. Необязательно лежать на пляже, можно ведь что-то еще делать", – заметила женщина.

Компания пожилых людей на ул. Й.Басанавичюса сказала, что погода - не показатель для нормального отдыха. И другие прохожие уверяли, что лежать на пляже - не главное.

"Не страшно, и погода великолепная. Можно и полежать на пляже, и посидеть, и в кафе сходить, занятий много. Мы приехали из Паневежиса", – сказала пожилая женщина.

А вот местная жительница сказала, что на взморье переменчивая погода - обычное дело, приезжающие в гости внуки приспосабливаются, находят чем заняться: в солнечные дни ходят к морю, катаются на велосипедах, когда нет солнца - не грустят и бывают дома.