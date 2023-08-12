В Палангу съезжаются отдыхающие: плохой погоды не боятся, потому что есть запасной план

Отдыхающая из Дзукии сказала, что даже на случай дождливой погоды у нее есть план, поэтому отдых не будет испорчен.
"Здесь можно находиться – весело, хорошо, можно погулять у моря, в парках. Погода не бывает плохой, бывает только неподходящая одежда. Необязательно лежать на пляже, можно ведь что-то еще делать", – заметила женщина.
Компания пожилых людей на ул. Й.Басанавичюса сказала, что погода - не показатель для нормального отдыха. И другие прохожие уверяли, что лежать на пляже - не главное.
"Не страшно, и погода великолепная. Можно и полежать на пляже, и посидеть, и в кафе сходить, занятий много. Мы приехали из Паневежиса", – сказала пожилая женщина.
А вот местная жительница сказала, что на взморье переменчивая погода - обычное дело, приезжающие в гости внуки приспосабливаются, находят чем заняться: в солнечные дни ходят к морю, катаются на велосипедах, когда нет солнца - не грустят и бывают дома.
На вопрос, больше ли людей в выходные, чем в обычные дни, она ответила: "В выходные людей всегда бывает больше, а в хорошую погоду бывает очень много".
Есть и те, кто приехал в эти выходные в Палангу ради большего спокойствия, поскольку в Каркле проходит музыкальный фестиваль.
"Я провожу досуг активно, по всей Литве езжу на велосипеде. Сейчас я остановился в Каркле, но там очень шумно. Здесь тоже много людей, но в Каркле больше. Если будет идти дождь, я взял книги, есть чем заняться", – сказал велосипедист.
"Я приехала к сестре в гости, мне есть чем заняться – те же кастрюли, только на другой кухне. Но хочется подышать Палангой. По вечерам много концертов в Курзале, на площадках, есть что посмотреть и увидеть. Просто приятно погулять по красивой Паланге. Нет плохой погоды, бывает плохая одежда. Нужен хороший настрой", – сказала встреченная на ул. Й.Басанавичюса женщина.
Другие сказали, что приезжают в Палангу каждый год. По их мнению курорт изменился.
"Цены не пугают – такова рыночная экономика. Все равномерно дорожает", – сказал один отдыхающий.