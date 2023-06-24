В Палангу на праздничные выходные съехалось множество отдыхающих

23 июня в Паланге был 21 градус тепла. Приезжие в первую очередь шли на ул. Й.Басанавичюса, где находится много кафе, ресторанов, развлечений и торговцев сувенирами.

На пляже людей было меньше. Несмотря на то, что на пирсе собралось много людей, немногие отдыхающие сидят на пляже, виной тому пасмурная погода.

Если пляжи пустуют, то этого нельзя сказать о палангских гостиницах. В большинстве из них свободных номеров мало или нет, да и цены выше обычного.

В среду сообщалось, что заполненность большинства гостиниц составляет 95%, поэтому тем, кто ехал в последнюю минуту, приходилось выбирать из того, что осталось.

На платформе booking.com видно, что ночлег в двухместном номере 3-звездочной палангской гостиницы обойдется в 100 евро, а 4-звездочной – около 150 евро. Подальше от центра цены будут ниже, можно найти ночлег на двоих за 38 евро.

Однако самые дешевые варианты разбирают быстрее всего.