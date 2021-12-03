В Паланге зажгли огни на елке, отгремели праздничные фейерверки

Во время пандемии Вильнюс и Каунас решили не проводить праздничное мероприятие во время зажжения огней на елках.
Паланга приняла другое решение, поскольку в этом городе людей собирается немного, да и приезжие не склонны толкаться в толпе.
В городе зажгли огни на елке, украшенной сосульками и белыми шарами. На верхушке елки - снежинка.
Собравшиеся люди не скрывали, что истосковались по мероприятиям.
"Мы местные, приходим к елке каждый год. В прошлом году я не ходила, но ходила дочь. Такая у нас традиция", - сказала Юрате.
Большая часть собравшихся - жители Паланги. Но съехалось и немало отдыхающих.
"Мы в первый раз приехали на елку в Палангу. Сами мы из Кельме. Вот подумали, что надо поехать, и поехали. Было не очень приятно - много людей собралось. Но красиво, мы взяли какао и любуемся", – сказали Лаура и Видас из Кельме.
"Не вижу никакого карантина. В Вильнюсе было неуютно, посмотрите - погода зимняя, вид красивый, музыка веселая, чего еще надо, в Вильнюсе было неуютно", – сказала группа друзей из Вильнюса.
Мероприятие увенчали праздничные фейерверки.
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