В Паланге зажгли огни на елке, отгремели праздничные фейерверки

Во время пандемии Вильнюс и Каунас решили не проводить праздничное мероприятие во время зажжения огней на елках.

Паланга приняла другое решение, поскольку в этом городе людей собирается немного, да и приезжие не склонны толкаться в толпе.

В городе зажгли огни на елке, украшенной сосульками и белыми шарами. На верхушке елки - снежинка.

Собравшиеся люди не скрывали, что истосковались по мероприятиям.

"Мы местные, приходим к елке каждый год. В прошлом году я не ходила, но ходила дочь. Такая у нас традиция", - сказала Юрате.

Большая часть собравшихся - жители Паланги. Но съехалось и немало отдыхающих.

"Мы в первый раз приехали на елку в Палангу. Сами мы из Кельме. Вот подумали, что надо поехать, и поехали. Было не очень приятно - много людей собралось. Но красиво, мы взяли какао и любуемся", – сказали Лаура и Видас из Кельме.

"Не вижу никакого карантина. В Вильнюсе было неуютно, посмотрите - погода зимняя, вид красивый, музыка веселая, чего еще надо, в Вильнюсе было неуютно", – сказала группа друзей из Вильнюса.

Мероприятие увенчали праздничные фейерверки.