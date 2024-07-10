В Паланге – загадочные листы бумаги с указанием времени под стеклом автомобилей: это поможет сэкономить

В центре Паланги, оказывается, есть место, где можно на час оставить машину бесплатно.

В Паланге, на ул. Витауто, недалеко от старого автовокзала, за рынком находится полупустая стоянка для машин. Она входит в зеленую зону, значит, час стоянки обойдется в 2,2 евро, однако есть одно „но“.

Под стеклом у некоторых автомобилей можно увидеть лист бумаги с указанием времени, когда была оставлена машина: „Приехал в 13:30“, „Время прибытия 14:00“ и т.д. В чем дело? Что это значит? Оказывается, если указать время, когда был оставлен автомобиль., в течение часа можно пользоваться парковкой бесплатно.