2024.07.10 07:07

В Паланге – загадочные листы бумаги с указанием времени под стеклом автомобилей: это поможет сэкономить

 
Юстина Асакавичюте
ru.DELFI.lt
Parkavimo vieta Palangos centre leidžia sutaupyti parašiusiems atvykimo laiką
Parkavimo vieta Palangos centre leidžia sutaupyti parašiusiems atvykimo laiką
ФОТО: Justina Asakavičiūtė | Delfi

Delfi, как и каждый год, информирует жителей об актуальных новостях литовского взморья, делится информацией о том, как можно сэкономить на курорте.

В центре Паланги, оказывается, есть место, где можно на час оставить машину бесплатно.

Parkavimo vieta Palangos centre leidžia sutaupyti parašiusiems atvykimo laiką

В Паланге, на ул. Витауто, недалеко от старого автовокзала, за рынком находится полупустая стоянка для машин. Она входит в зеленую зону, значит, час стоянки обойдется в 2,2 евро, однако есть одно „но“.

Parkavimo vieta Palangos centre leidžia sutaupyti parašiusiems atvykimo laiką

Под стеклом у некоторых автомобилей можно увидеть лист бумаги с указанием времени, когда была оставлена машина: „Приехал в 13:30“, „Время прибытия 14:00“ и т.д. В чем дело? Что это значит? Оказывается, если указать время, когда был оставлен автомобиль., в течение часа можно пользоваться парковкой бесплатно.

Parkavimo vieta Palangos centre leidžia sutaupyti parašiusiems atvykimo laiką

Этот знак замечают далеко не все, поэтому не все пользуются скидкой. Итак, если вы находитесь в центре Паланги, внимательно смотрите на знаки, может, это не единственное такое место.

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