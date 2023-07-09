В Паланге зафиксировано рекордное этим летом количество отдыхающих

В субботу утром у моря было тепло. Вода в море прогрелась до 19 градусов, висел желтый флаг. Отдыхающие хлынули на пляжи.
По словам палангских спасателей, такого большого количества отдыхающих в этом году еще не было.
Спасатель Юрас сказал: "Я думаю, это рекорд сезона".
Многие отдыхающие на пляже сразу же пошли в кафе за вином и пивом. Но были и такие, кто принес алкоголь с собой.
Ранее таких нарушителей к порядку призывали спасатели. В этом году спасатели занимаются своей непосредственной работой, а за порядком следят полицейские.
"Наша задача – спасение утопающих. Обеспечивать порядок должны другие службы. Не мы должны гоняться за собаками и торговцами чебуреками. Кроме того, когда мы призывали отдыхающих к порядку, сталкивались с враждебностью и агрессией. У нас нет права чего-то требовать от отдыхающих на берегу. Пока я был дружинником, мог помогать полиции. В этом году у меня нет такого статуса. Иное дело, если что-то происходит на воде. Если купаются в неположенное время, если пьяные купаются, мы можем призывать их к порядку", – сказал Delfi глава спасателей Йонас Пирожникас.
После полудня на пляже появились патрульные. Увидев их, в дюны убежали торговцы чебуреками. Принесенные из дома напитки прятали отдыхающие.
Полицейские попросили владельцев собак покинуть пляж, проверили документы у мороженщика и торговца копченой рыбой.
Когда патруль ушел, жизнь вернулась в прежний ритм – по пляжу между отдыхающими сновали торговцы чебуреками и жареным хлебом, отдыхающие распивали алкоголь.