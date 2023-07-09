В Паланге зафиксировано рекордное этим летом количество отдыхающих

Многие отдыхающие на пляже сразу же пошли в кафе за вином и пивом. Но были и такие, кто принес алкоголь с собой.

"Наша задача – спасение утопающих. Обеспечивать порядок должны другие службы. Не мы должны гоняться за собаками и торговцами чебуреками. Кроме того, когда мы призывали отдыхающих к порядку, сталкивались с враждебностью и агрессией. У нас нет права чего-то требовать от отдыхающих на берегу. Пока я был дружинником, мог помогать полиции. В этом году у меня нет такого статуса. Иное дело, если что-то происходит на воде. Если купаются в неположенное время, если пьяные купаются, мы можем призывать их к порядку", – сказал Delfi глава спасателей Йонас Пирожникас.