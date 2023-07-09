09 июля 2023 г. 07:34

В Паланге зафиксировано рекордное этим летом количество отдыхающих

 
Миндаугас Милинис
ru.DELFI.lt
Palangoje – poilsiautojų rekordas
Palangoje – poilsiautojų rekordas
ФОТО: Mindaugas Milinis

Отдыхающие в Паланге расслабились. Многие пришли на море с собаками, другие принесли алкоголь. Некоторые распивали алкоголь даже на глазах у полицейских.

В субботу утром у моря было тепло. Вода в море прогрелась до 19 градусов, висел желтый флаг. Отдыхающие хлынули на пляжи.

По словам палангских спасателей, такого большого количества отдыхающих в этом году еще не было.

Спасатель Юрас сказал: "Я думаю, это рекорд сезона".

Многие отдыхающие на пляже сразу же пошли в кафе за вином и пивом. Но были и такие, кто принес алкоголь с собой.

Ранее таких нарушителей к порядку призывали спасатели. В этом году спасатели занимаются своей непосредственной работой, а за порядком следят полицейские.

"Наша задача – спасение утопающих. Обеспечивать порядок должны другие службы. Не мы должны гоняться за собаками и торговцами чебуреками. Кроме того, когда мы призывали отдыхающих к порядку, сталкивались с враждебностью и агрессией. У нас нет права чего-то требовать от отдыхающих на берегу. Пока я был дружинником, мог помогать полиции. В этом году у меня нет такого статуса. Иное дело, если что-то происходит на воде. Если купаются в неположенное время, если пьяные купаются, мы можем призывать их к порядку", – сказал Delfi глава спасателей Йонас Пирожникас.

После полудня на пляже появились патрульные. Увидев их, в дюны убежали торговцы чебуреками. Принесенные из дома напитки прятали отдыхающие.

Полицейские попросили владельцев собак покинуть пляж, проверили документы у мороженщика и торговца копченой рыбой.

Когда патруль ушел, жизнь вернулась в прежний ритм – по пляжу между отдыхающими сновали торговцы чебуреками и жареным хлебом, отдыхающие распивали алкоголь.

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