В воскресенье в полдень в Паланге было много людей. На аллее Й.Басанавичюса в кафе полно клиентов.

"Солнце светит, настроение хорошее, почему не отдохнуть?", – улыбаются молодые люди из Вильнюса.

Около пирса пианист исполнял прекрасную музыку, которую отдыхающие слушали, сидя на скамейках.

"Сидим, релаксируем. Сказка. Надо не упускать ни одного такого дня. Вы ведь видите, людей в Паланге, как летом", – сказала Кристина из Каунаса.

Ее подруга Мигле сказала: "Осенью в Паланге можно найти ночлег за 30 евро, так почему не приехать? Цены точно не кусаются?"