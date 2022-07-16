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В субботу в полдень в Паланге стартовала традиционная автогонка Aurum на 1006 км. В ней принимает участие 31 команда.
В Паланге стартовала традиционная автогонка на 1006 км
© DELFI / Orestas Gurevičius

Основной организатор и автор идеи автогонки - Дарюс Йонушис. Он считает, что зрители запоминают именно такую гонку, в которой победитель выясняется только после последнего круга.

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