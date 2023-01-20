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10-12 февраля в Паланге пройдет 20-й юбилейный праздник корюшки.
Palangos stinta 2022
Palangos stinta 2022
© DELFI

По словам одного из организаторов фестиваля "Палангская корюшка" Нериюса Стасюлиса, подготовка к празднику идет очень ответственная.

"Для многих семей посещение этого праздника стало традицией, без которой многие не представляют себе февраль. Поэтому мы не можем разочаровать приезжающих", – сказал Стасюлис.

За 20 лет уже установились определенные развлечения, без которых этот праздник сложно себе представить - это и чемпионат по ловле корюшки, и чемпионат по поеданию корюшки, и состязание по поднятию якоря, другие развлечения.

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В этом году Паланга отмечает свой 770-й день рождения, эту тему также не обойдут на празднике стороной.

Во время праздника состоится традиционная ярмарка.

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