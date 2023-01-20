По словам одного из организаторов фестиваля "Палангская корюшка" Нериюса Стасюлиса, подготовка к празднику идет очень ответственная.
"Для многих семей посещение этого праздника стало традицией, без которой многие не представляют себе февраль. Поэтому мы не можем разочаровать приезжающих", – сказал Стасюлис.
За 20 лет уже установились определенные развлечения, без которых этот праздник сложно себе представить - это и чемпионат по ловле корюшки, и чемпионат по поеданию корюшки, и состязание по поднятию якоря, другие развлечения.
В этом году Паланга отмечает свой 770-й день рождения, эту тему также не обойдут на празднике стороной.
Во время праздника состоится традиционная ярмарка.
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