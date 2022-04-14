В основе празднования дня Св. Георгия лежат старинные обряды: торжественное шествие на гору Бируте, молитвы у часовни Св. Георгия, конные состязания, вера в то, что празднование этого дня помогает победить болезни, голод и другие неприятности, а псалмы, которые поют в этот день, песни обладают магической силой.
В этом году в празднике примет участие фотограф из Клайпеды Каролис Тикнюс, который представит свое искусство у моря рядом с горой Бируте. В день Св. Георгия большое внимание уделяют лошадям, поэтому их можно будет увидеть не только в парке и у моря, но и 22 апреля посетить конезаводы JSK Happy Horse и Zigmo žirgynаs.
Важнейшая часть этого фестиваля – выступление фольклорных ансамблей. 23 апреля состоится шествие от храма до парка Бируте, где состоится концерт фольклорной музыки и огненный фейерверк. Народный мастер Линас Жулкус создаст скульптуру дракона.
Общение с участниками праздника состоится в Palangos Žuvėdrа.
В этот вечер состоятся и традиционные танцы.
Во время фестиваля будет проходить ориентационная игра - "Найди ключи Георгия" с помощью приложения #walk15, у курзала будет работать Зеленый рынок Георгия.
В последний день фестиваля у курзала пройдет мероприятие для семей "Земля поднимала траву".
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