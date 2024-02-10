В Паланге проходит традиционный фестиваль: сколько стоит корюшка

Уже в пятницу на улице Й.Басанавичюса ветер разносил огуречный аромат корюшки, а желающие могли не только отведать эту рыбу, но и купить ее - сырую, маринованную, копченую и вяленую.

Цены у всех торговцев разные – женщина, продававшая ее по 10 евро за килограмм, сказала, что корюшку раскупили очень быстро - за 20 минут. По словам продавщицы, будет корюшка и завтра, но вряд ли уже по 10 евро.

Сколько стоит порция жареной корюшки? В одних кафе - 12, в других – 8 евро. Торговка из Латвии сказала, что у них корюшки в море много, поэтому можно подобрать крупную рыбу и продавать ее жареную по 1 евро за штуку.

Цены одинаковые только на маринованную корюшку - 10 евро за банку.

Один мужчина, продает маринованную и свежую рыбу. За свежую просит всего 9 евро. Почему?

"Не надо быть жадным, а цена от рыбаков зависит. Корюшки немного, поэтому у по 9 и по 12 евро купят. Вряд ли в субботу цена будет такой, все будет зависеть от того, сколько ее поймают. А ведь все хотят свежей рыбы", – улыбнулся торговец.