В Паланге проходит "Праздник корюшки"

В Паланге проходит 10-й праздник корюшки.
Погода на курорте неважная - дует сильный ветер, моросит дождь.
Несмотря на непогоду, в Палангу съехалось немало людей из Аукштайтии, Дзукии и соседних с курортом городов. На Праздник корюшки приезжают и соседи - латыши, поляки. В толпе слышится английская, немецкая, украинская и грузинская речь.
На праздник в этом году приехали делегации из Польши и Украины. Гости с мэром Шарунасом Вайткусом в полдень открыли праздник.
Только на "Празднике корюшки" в Паланге можно отведать приготовленную разными способами корюшку - печеную, жареную, маринованную, копченую и даже вяленую.
В 500-литровом котле варили уху из корюшки. Ее участникам праздника предлагали бесплатно в обмен на пожертвования для жителей Бучи (Украина).
В сквере Юрате и Каститиса состоялся чемпионат по барбекю с участием 10 команд из Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.
На празднике шеф-повар Миндаугас Галвялис готовил паэлью из корюшки и морепродуктов. Его целью был рекорд. Для приготовления паэльи н использовал 25 кг риса, 12 кг рыбного филе, 10 кг даров моря, 5 кг мидий, около 20 кг разных овощей, 5 кг фруктов и разные специи.
На ул. Витауто от костела до гостиницы Kerpė проходит ярмарка с участием 400 народных мастеров и мастеров национального наследия.
Желающие могут купить здесь сувениры.
В этом году на "Празднике корюшки" жареную корюшку продают по 0,7-1 евро за штуку. Порция из 6-8 корюшек стоит до 7 евро евро, а 8 корюшек с картошкой - 10 евро.
До праздника в Паланге свежую корюшку продавали по 6-7 евро за кг, а на празднике - по 10–12 евро.
Торговцы надеются, что и в воскресенье на празднике будет много людей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Продолжается ценовая война между торговыми сетями, снижают цены на сливочное масло
Торговая сеть Iki сообщает, что снижает цену на сливочное...
Больного мужчину в 3 часа ночи выпустили из больницы, а через несколько дней к нему снова вызывали скорую
В редакцию портала обратилась читательница Лина...
Полиция предлагает новые штрафы за нарушение Правил дорожного движения: они ждут и пассажиров
Пьяные водители в Литве в прошлом году стали...
Правоохрана успокаивает общество: мы гарантируем - в городе спокойно
Правоохрана Литвы , реагируя на информацию в...