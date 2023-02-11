В Паланге проходит "Праздник корюшки"

В Паланге проходит 10-й праздник корюшки.

Погода на курорте неважная - дует сильный ветер, моросит дождь.

Несмотря на непогоду, в Палангу съехалось немало людей из Аукштайтии, Дзукии и соседних с курортом городов. На Праздник корюшки приезжают и соседи - латыши, поляки. В толпе слышится английская, немецкая, украинская и грузинская речь.

На праздник в этом году приехали делегации из Польши и Украины. Гости с мэром Шарунасом Вайткусом в полдень открыли праздник.

Только на "Празднике корюшки" в Паланге можно отведать приготовленную разными способами корюшку - печеную, жареную, маринованную, копченую и даже вяленую.

В 500-литровом котле варили уху из корюшки. Ее участникам праздника предлагали бесплатно в обмен на пожертвования для жителей Бучи (Украина).

В сквере Юрате и Каститиса состоялся чемпионат по барбекю с участием 10 команд из Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.

На празднике шеф-повар Миндаугас Галвялис готовил паэлью из корюшки и морепродуктов. Его целью был рекорд. Для приготовления паэльи н использовал 25 кг риса, 12 кг рыбного филе, 10 кг даров моря, 5 кг мидий, около 20 кг разных овощей, 5 кг фруктов и разные специи.

На ул. Витауто от костела до гостиницы Kerpė проходит ярмарка с участием 400 народных мастеров и мастеров национального наследия.

Желающие могут купить здесь сувениры.

В этом году на "Празднике корюшки" жареную корюшку продают по 0,7-1 евро за штуку. Порция из 6-8 корюшек стоит до 7 евро евро, а 8 корюшек с картошкой - 10 евро.

До праздника в Паланге свежую корюшку продавали по 6-7 евро за кг, а на празднике - по 10–12 евро.

Торговцы надеются, что и в воскресенье на празднике будет много людей.