В Паланге появилось колесо обозрения

Его установили на ул. Й.Басанавичюса, в самом центре курорта, на территории парка развлечений Palangos vasaros parkas.

Delfi связался с представителями комплекса и поинтересовался, когда же колесо будет открыто и сколько будет стоить возможность подняться на нем вверх и увидеть панораму с большой высоты, полюбоваться на закат.

Однако предприниматели конкретно ничего не сказали. По их словам, новости курорта будут представлены 16 мая на пресс-конференции с участием городских властей.

В объявлении о найме работника указано, что колесо обозрения будет действовать весь год.

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