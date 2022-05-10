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Жителей Паланги и гостей курорта в скором времени порадует новое развлечение. В городе появилось большое колесо обозрения.
В Паланге появилось колесо обозрения
© Aldas Ten / F360.LT

Его установили на ул. Й.Басанавичюса, в самом центре курорта, на территории парка развлечений Palangos vasaros parkas.

Delfi связался с представителями комплекса и поинтересовался, когда же колесо будет открыто и сколько будет стоить возможность подняться на нем вверх и увидеть панораму с большой высоты, полюбоваться на закат.

Однако предприниматели конкретно ничего не сказали. По их словам, новости курорта будут представлены 16 мая на пресс-конференции с участием городских властей.

В объявлении о найме работника указано, что колесо обозрения будет действовать весь год.

Портал благодарит f360.lt за предоставленные фотографии.

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