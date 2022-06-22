aA
Сейчас людям-инвалидам будет проще добраться до моря, на пляж – на пляже около тропы Линаса проложили специальную дорожку из пластика, ведущую прямо к морю.
В Паланге появились удобные дорожки для инвалидов
© Aldas Ten / F360.LT

Это радостной вестью поделился палангский муниципалитет, вскоре фотографиями начали делиться и жители.

"Во время бурь и высоких волн дорожку будут разбирать, чтобы ее не унесло в море. После того как волнение на море прекратится, дорожку снова уложат. В Паланге у всех без исключения будет возможность порадоваться морю, – писал в Facebook мэр города Шарунас Вайткус.

Фотографии с портала f360.lt

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Министр обороны Литвы: Россия может прибегнуть к провокациям, поскольку ее армией командуют "недоумки"

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предупредил,...

Части вильнюсцев придется менять способ отопления домов

Через год Вильнюс вводит запрет на отопление домов...

Спецэфир Delfi: как живут "Украинцы в Литве"?

"Українці у Литві / Украинцы в Литве" — самая большая...

Длинные выходные на литовских курортах: свободных мест почти не осталось

На Ивана Купалу в Литве обещают отличную погоду....

Глава МИД Литвы: о санкциях по калининградскому транзиту стало известно в марте

О санкциях по калининградскому транзиту стало известно...