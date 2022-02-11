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В Паланге проходит самый популярный зимний праздник - "Праздник корюшки".
В пятницу - первый день праздника – больше всего гостей ожидается в субботу. В субботу ждет также масса развлечений, а лучшие повара угостят вкуснейшими рыбными блюдами.
Delfi приглашает взглянуть на фотогалерею из Паланги.
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