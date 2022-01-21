В редакцию обратилась читательница, которая прислала фотографии Vila Auska.

Этот объект был сдан аренду молодому предпринимателю Рокасу Галвонасу, которому принадлежат несколько ресторанов Roko virtuvė.

Предприниматель сказал, что сейчас деятельность в Vila Auska ограничена, пришлось отменить целый ряд мероприятий, праздников: "Мы столкнулись с целым рядом вызовов, убытки огромные, все запланированные мероприятия отозваны, я надеюсь, муниципалитет компенсирует все понесенные убытки. Очень хочется, чтобы ситуация была скорее разрешена".

​Vila Auska как одно из самых роскошных мест курорта прославилась еще в советское время. Это место любил Альгирдас Бразаускас и другие известные политики. Vila Auska стала своеобразным культурным наследием, там хранились художественные ценности, витражи, мебель, однако в процессе передачи здания Палангскому муниципалитету большая часть ценностей пропала.​

До сих пор Auska принадлежала Имущественному банку, ее арендовала компания Ambra Investicijos. Власти курорта добились передачи объекта муниципалитету. Мэр Паланги Шаринас Вайткус указал, что это самый оптимальный вариант, который поможет защитить взморье от появление в этом месте частных и многоквартирных домов.

​Палангские власти хотели использовать Vila Auska для основания дома престарелых или использовать ее как доступный для общества объект. Сдать ее в аренду решили, чтобы муниципалитету не пришлось оплачивать расходы на ее содержание.